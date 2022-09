Sie hörte die Toten Hosen Liebes-Hilferuf eines Potsdamers

Die große Liebe stand wohl nicht auf seinem Einkaufszettel - gefunden hat sie ein Potsdamer zwischen Kühlregal und Gemüseabteilung aber anscheinend trotzdem. Und deswegen bittet der Verliebte jetzt die Menschen in der Landeshauptstadt um Hilfe!

Aber von vorne: Am Mittwoch wollte der besagte Potsdamer - sein Name lautet Christian - im Rewe im Horstweg Besorgungen erledigen, als er sich in eine dunkelhaarige Frau verguckte. Das schilderte er auf Twitter. „Ich hab mich kurz umgedreht und dich gesehen und war total unbeholfen und wusste nicht was ich machen soll“, schrieb er in dem sozialen Netzwerk.

Nun hofft User Christi45166600 auf reichlich Retweets seines Posts, damit die Frau aus dem Rewe auf ihn aufmerksam wird. Bisher wurde der Tweet bereits mehr als 800 Mal geteilt. Darin erzählt der Potsdamer, dass die Fremde hinter ihm gestanden, rote Arbeitskleidung getragen und laut Musik der Toten Hosen gehört habe. Auch auf eine Gemeinsamkeit wies er hin: Sie trugen beide eine FFP2-Maske - als einzige Personen in dem Geschäft.

Sollte sich die Gesuchte angesprochen fühlen, braucht sie sich beim Anblick des Profilbild des Potsdamers übrigens keine Sorgen machen. Bei der Frau auf dem Foto handelt es sich um seine Schwester.

Jetzt bleibt Christian nur zu hoffen, dass - wie er schreibt - die Twitter-Magie bei ihm wirkt.

