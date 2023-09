Solarprogramm für Potsdamer Wohnheime Studentenwerk investiert mehr als sechs Millionen Euro

Für mehr als sechs Millionen Euro will das Studentenwerk in Potsdam etliche Wohnheime mit Solaranlagen ausrüsten und energetisch sanieren. Das bestätigte Josephine Kujau, die Sprecherin der Fördereinrichtung für Studierende, den PNN auf Anfrage. Anlass für die Frage sind aktuelle Ausschreibungen des Studentenwerks, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind.

Einmal geht es dabei um 2024 zu erbringende Planungsleistungen für die Installation von Fotovoltaik-Anlagen mit Speichersystemen. Genannt werden in dieser Ausschreibung die Wohnheime in der Forst-, der Kaiser-Friedrich-, der Karl-Liebknecht- und der Breiten Straße. In einem weiteren Vergabeverfahren dieser Art geht es um die Planung für neue Wärmeversorgungsanlagen in wiederum der Forst- und der Kaiser-Friedrich-Straße.

Für letzteren Standort im Ortsteil Eiche soll dabei zum Beispiel mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt die Erlaubnis für das Aufstellen von Wärmepumpen auf dem Dach verhandelt werden – es geht hier um das Umfeld des Weltkulturerbes rund um den Park Sanssouci.

Die Sprecherin stellte das Programm wie folgt dar: Unter anderem wolle man die Wohnblocks in der Kaiser-Friedrich-Straße für 3,2 Millionen Euro sanieren, ferner elf Gebäude für zwei Millionen Euro mit Fotovoltaik-Anlagen und Speichern ausrüsten. Die besagten neuen Heizanlagen in der Forst- und Kaiser-Friedrich-Straße schlagen demnach mit rund einer Million Euro zu Buche.

Neue Wohnheime Derzeit baut das Studentenwerk Potsdam am Campus Golm, wo bis 2025 insgesamt 420 Wohnheimplätze entstehen. Außerdem soll in der Potsdamer Mitte bis Herbst 2027 ein Wohnheim mit 80 Plätzen errichtet werden. Gemeinsam mit der Pro Potsdam ist ein weiteres Bauprojekt in Planung. Im Quartier „Rote Kaserne West“ im Bornstedter Feld soll das Studentenwerk zukünftig als Generalmieter 190 Plätze für Studierende verwalten. (KD)

Gerade in Eiche müssen sich Studenten auf Einschränkungen einstellen. „Bei den energetischen Fassadensanierungen werden die Fassaden komplett eingerüstet und es finden zum Beispiel Arbeiten im Bereich der Fenster und Bohrarbeiten an der Bestandsfassade statt“, sagte Kujau. Das lasse sich leider nicht vermeiden. „Aber das ist natürlich immer noch besser als ein Leerzug in diesem Zusammenhang.“ Bei der Installation von Solaranlagen auf Dächern werde es kaum Einschränkungen geben.

Bald weniger Betriebskosten

Höhere Mieten müssen die Studierenden nicht befürchten, machte Sprecherin Kujau deutlich. Die Maßnahmen können demnach aus dem Brandenburg-Paket finanziert werden, mit dem die Landesregierung klamme Kommunen stützt und Wachstumsimpulse setzen will. „Grundsätzlich helfen diese Investitionen auch dabei, die Betriebskosten perspektivisch niedriger zu halten“, nannte die Sprecherin einen weiteren Vorteil.

Schon beim Neubau des Wohnheims mit gut 420 Plätzen in Golm setzt das Studentenwerk auf Wärmepumpen, Fotovoltaik und die Nutzung von Wärme aus Serverräumen. Allerdings kommt es bei dem Projekt bereits zu Verzögerungen, hieß es zuletzt. Grund ist demnach die Lage in der Baubranche. Es sei eine Neuausschreibung nötig geworden.

Bei dem nun vorgestellten Investitionsprogramm mit Landesförderung wären solche Verzögerungen problematisch. Sprecherin Kujau sagte, alle Projekte müssten bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein: „Das ist schon sehr sportlich und wir sind gespannt, ob die ambitionierten Vorhaben in dieser kurzen Zeitspanne auch so realisiert werden können.“ Daher hätten nun die besagten Ausschreibungen für die Fachplaner begonnen.