Sonderparteitag der Potsdamer SPD Angeschlagener Rathauschef wirbt um Rückhalt

Der wegen einer Affäre um VIP-Freitickets und Vorwürfen zu großer Nähe zu Sportvereinen in Bedrängnis geratene Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat seine Partei kurz vor den Kommunalwahlen zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. Bei einem zur Verabschiedung des Kommunalwahlprogramms einberufenen Sonderparteitag am Samstag in der Mensa der Lenné-Schule rief Schubert den Genossen zu: „Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger merken und sehen, dass wir als SPD gemeinsam arbeiten, werden sie uns auch vertrauen.“