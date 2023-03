Sorge vor Verfall und Vandalismus Beschluss für kostenfreien Potsdamer Volkspark hat Folgen

Der von Potsdams Stadtverordneten überraschend gefasste Beschluss für einen kostenfreien Eintritt in den Volkspark wird voraussichtlich noch mehr Spardruck für das Freizeitareal bedeuten. Daher fürchten Anwohner, dass der Park in den kommenden Jahren zusehends verschleißt. Das wurde bei einer Sitzung der gewählten Interessenvertretung für das Bornstedter Feld am Donnerstagabend deutlich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden