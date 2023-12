Sparkassenstiftung Mehr als 100.000 Euro für Kultur, Sport und Soziales

Mit 104.000 Euro fördert die Jugend-, Kultur-, Sport- und Sozialstiftung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) auch im zweiten Halbjahr dieses Jahres wieder zahlreiche Projekte in der Landeshauptstadt Potsdam, den Landkreisen Oberhavel, Havelland und Potsdam-Mittelmark, sowie in er kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel. Unterstützt wird damit die ehrenamtliche Arbeit von Vereinen und Organisationen. Ziel der Stiftung ist es, nachhaltig Nutzen zu stiften und ehrenamtliches Engagement zu stärken.

In Potsdam werden acht Vorhaben gefördert. Der Offene Kunstverein erhält für „Berühmte Geschichten - auf Brettern, die die Welt bedeuten“ eine finanzielle Spitze, der SG Fanfarenzug für die Weltmeisterschaft 2024, der Verein Oberlinhaus für die Finanzierung des Kronleuchters der Oberlinkirche und die Kulturtänzer für das Projekt „20 Jahre Fête de la Musique in Potsdam“. Ebenfalls über Geld freuen dürfen sich der Verein Interlog, der eine Freiraum-Gruppe in Potsdam Heidehaus Babelsberg aufbaut, der Freundeskreis der Musikschule Potsdam für die Talentwoche Potsdam - Luzern, der Stadtsportbund für das Projekt „Ehrenamt entlasten - Digitalisierung vorantreiben!“ und der Verein Neue Kulturwege für „Kultür im Kiez Plus“.

Die Jugend-, Kultur-, Sport- und Sozialstiftung (JKS) der Mittelbrandenburgischen Sparkasse feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen, gegründet wurde sie im Dezember 1993. Jakob Rolles, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung und zugleich stellvertretendes Vorstandsmitglied der MBS, überreichte am Montag gemeinsam mit Kuratoriumsmitglied Lutz Henrich die Förderzusagen an die Vereine.