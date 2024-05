SPD kritisiert „Postengeschacher“ Grüne Kitaexpertin soll Potsdamer Jugendamt führen

Das krisengeschüttelte und lange Zeit führungslose Potsdamer Jugendamt soll eine neue Chefin erhalten. Es handelt sich um Alexandra Mebus-Haarhoff, derzeit Prokuristin und Bereichsleiterin Ost bei der Fröbel-Gruppe. Sie ist nach eigenen Angaben einer der größten Träger von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten in Deutschland, mit mehreren Einrichtungen auch in Potsdam. Die Personalie haben die Stadtverordneten am Freitag aus einer nicht-öffentlichen Vorlage für ihre Sitzung am 15. Mai erfahren. Das Papier liegt dieser Zeitung vor.

Was in der Vorlage nicht steht: Die 1973 geborene Fachanwältin für Verwaltungsrecht lebt in Potsdam und gehört wie ihr künftiger Vorgesetzter, der Bildungsbeigeordnete Walid Hafezi, der Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Für die Grünen tritt sie auch als Kommunalwahlkandidatin auf Platz 5 im Innenstadt-Wahlkreis 1 an. Allerdings versicherte Hafezi am Freitagnachmittag auf Anfrage, dass die Parteizugehörigkeit keinerlei Rolle gespielt habe: „Das Auswahlverfahren wurde extern durchgeführt, ausschließlich die Fachlichkeit war ausschlaggebend.“

Walid Hafezi (Grüne), Beigeordneter für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. © Ottmar Winter/ PNN

In der Vorlage wird die Wahl ausführlich begründet. Mebus-Haarhoff sei bei der Fröbel-Gruppe zuständig für 70 Einrichtungen, neben Kitas auch sozialpädagogische Familienhilfen oder Elternberatungsstellen. Sie verantworte dabei auch den Bereich Hilfen zur Erziehung, der im Potsdamer Jugendamt in den vergangenen Jahren Millionen-Mehrkosten verursacht hat. Im Bewerberinterview habe die Kandidatin mit viel Fachwissen überzeugt, ebenso mit Kommunikationskompetenz. „Ihren Führungsstil beschreibt sie als motivierend, vertrauensvoll und wertschätzend“, heißt es in der Vorlage. Im Ergebnis habe eine Auswahlkommission unter Dezernent Hafezi sich für sie entschieden.

Die Stadtverwaltung geht sicher von ihrer Wahl aus: Schon am Donnerstag, dem 16. Mai, soll sie als neue Chefin bei einem Pressegespräch vorgestellt werden. Allerdings gibt es bereits Kritik aus dem Jugendhilfeausschuss.

Kritik aus der SPD

Dessen Vorsitzender Tiemo Reimann (SPD) sagte am Freitag auf Anfrage, es sei bedauerlich, dass der Prozess zur Bestimmung der neuen Jugendamtsleitung aus seiner Sicht so wenig transparent verlaufen sei. „Das Jugendamt ist Dreh- und Angelpunkt für das Wohl unserer Kinder und Familien – hier darf es kein Postengeschacher geben.“

Der Jugendhilfeausschuss sei bisher nur nachträglich und ohne Nennung des Namens über die Auswahl informiert wurden. Reimann: „Das stellt für mich einen gravierenden Mangel an Offenheit und Mitsprache dar.“ Er empfehle dringend, die Entscheidung bis nach der Kommunalwahl im Juni aufzuschieben und einen transparenten Prozess zu gewährleisten, bei dem alle geeigneten Kandidaten vorgestellt würden – auch im Sinne der Herausforderungen für das Amt.

Derzeit wird das Jugendamt vom Beigeordneten Hafezi selbst geführt, auch daher will er den Spitzenposten möglichst zügig besetzen. Zuletzt hatte ein Brandbrief aus dem Kinderschutz-Bereich im Amt Schlagzeilen gemacht. Mitarbeiter hatten anonym die desolate und von Überlastung gekennzeichnete Lage in der Abteilung angeprangert. Hafezi hatte Probleme bei der Besetzung offener Stellen zugegeben, auch wegen Fachkräftemangels.