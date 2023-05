Sperrungen, Baustellen, Reparaturen Hier kommt es zu Stau in Potsdam

An einigen Stellen kann es aufgrund von Baustellen in der kommenden Woche zu Verzögerungen in der Stadt kommen. Etwa bleibt die Alleestraße vom 10. Mai, 9 Uhr, bis 11. Mai, 6 Uhr komplett gesperrt, zur endgültigen Beseitigung des Rohrbruchs. In Richtung Nutheschnellstraße bleibt in der Behlertstraße die Umleitung und die Einschränkung für den Rückbau der Baustelleneinrichtung noch bis zum 17. Mai bestehen.

Die halbseitige Sperrung der B2 Höhe Krampnitz zwischen Hannoversche Straße und Rotkehlchenweg gilt nur noch am Montag, 8. Mai, und wird danach aufgehoben. Zum Bau von Mastfundamenten in der Friedrich-List-Straße kommt es am Dienstag, 9. Mai, zeitweise zu einzelnen Fahrspursperrungen im Bereich der Hochstraßenbrücke L40 im Zeitraum von 8 bis 16 Uhr.

Zur Herstellung eines Hausanschlusses muss die Geiselbergstraße vom 8. bis 16. Mai zwischen Am Mühlenberg und Kossätenweg gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Vollsperrung in der Straße zum Pfingstberg gilt noch bis zum 12. Mai.

Die Vollsperrung in der Straße Am Silbergraben in Höhe Hausnummer 8 gilt noch bis 12. Mai. Die seit April 2022 andauernde Vollsperrung der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße gilt nur noch bis zum 13. Mai.

Die Beeinträchtigung in der Amundsenstraße in Höhe Katharinenholzstraße gilt noch bis zum 15. Mai. Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam sind nachzulesen unter www.mobil-potsdam.de.