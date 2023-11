Sperrungen im Volkspark Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Potsdam

In Potsdam wird es am Donnerstag stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Wind- und Sturmböen. Die Winde können Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Windgeschwindigkeiten nehmen im Tagesverlauf zu. Durch kräftige Böen können Äste herabstürzen. Erst in der Nacht zum Freitag schwächen sich die Winde ab.

Wegen der Unwetterwarnung bleibt der Volkspark voraussichtlich bis Freitagvormittag teilweise gesperrt. Betroffen sind nach Angaben der Pro Potsdam Bereiche mit Altbaumbeständen. Vorübergehend nicht betreten werden können der Waldpark im Osten der Anlage sowie ein Teil des Remisenparks im nördlichsten Bereich der Grünanlage.

Nach Beruhigung der Wetterlage werden die Bereiche am Freitagvormittag kontrolliert. „Erst danach erfolgt die erneute Öffnung des Wald- und Remisenparks“, heißt es in einer Mitteilung. Über die Sperrungen werde vor Ort mit entsprechenden Aushängen hingewiesen.

In den Schlossparks gebe es keine Sperrungen, sagte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Frank Kallensee. In den Parks werden die Besucher aber das ganze Jahr vor der Gefahr von Astabbrüchen gewarnt.

Freitag droht Schneeregen

Den Tag über bleibt es in Potsdam regnerisch, die Temperaturen steigen auf bis zu elf Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf drei Grad.

Am Freitag sind in Brandenburg Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer zu erwarten, auch in Potsdam. Vereinzelt kommt es in der Mark zu kurzen Gewittern. Die Höchsttemperaturen im Land liegen bei sieben Grad. Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt. (mit dpa)