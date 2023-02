Spielen und spenden Eisgolfen im Potsdamer Volkspark

Zum sechzehnten Mal werden am Sonntag die Discgolfer*innen der Hyzernauts für einen guten Zweck im Volkspark Potsdam aufspielen und mit den traditionellen „Potsdamer Eisgolfen“ die Frisbeesaison eröffnen. Los geht es im 9 Uhr. Das Turnierhauptquartier befinde sich neben der Bahn #1 des Kurses, im Bauwagen des „Grünen Klassenzimmers“, teilten die Veranstalter mit. Wie immer stehe das karitative Turnier allen offen, die zwei Runden à 14 Bahnen auf dem Parcours des Vereins für eine gute Sache spielen möchten.

Über 20.000 Euro habe der Verein im Laufe der Jahre mit diesem Format für verschiedene lokale Vereine und Initiativen gesammelt. Diesmal unterstütze man mit der Spendenaktion die Flüchtlingshilfe Babelsberg. Konkret geht es um die Finanzierung des Theaterprojekts “Sparkling Future”, bei dem geflüchtete Jugendliche ihre Wünsche und Vorstellungen für ihre Zukunft in Potsdam auf die Bühne bringen.

Alle Einnahmen des Turniers fließen in den Spendentopf. Der Großteil speise sich jedoch aus dem besonderen Format des Turniers: Wer mit einem Wurf nicht zufrieden ist, darf sich für einen Euro einen Nachwurf, den so genannten „Mulligan“, kaufen. In der Mittagspause stellt Sona Yeghiayan mit den Theaterpädagog:innen Laura Hakenbeck und Holger Marzahn die Flüchtlingshilfe Babelsberg und das Spendenprojekt vor. Die Startgebühr beträgt 12 Euro. Gegen 16 Uhr soll das Finale und die Siegerehrung stattfinden.

