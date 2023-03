Spitzenstandort für Künstliche Intelligenz Potsdam wird Teil des europäischen KI-Netzwerks ELLIS

Die Landeshauptstadt gehört zu den Spitzenstandorten für Künstliche Intelligenz (KI) in Europa: Vor kurzem wurde Potsdam in das Europäische Laboratorium für lernende und intelligente Systeme (ELLIS) aufgenommen, ein KI-Exzellenznetzwerk, zu dem 39 Standorte in 14 Ländern gehören.

Die neue „ELLIS Einheit Potsdam“ umfasst das Hasso-Plattner-Institut (HPl), die Universität Potsdam und das Zentrum für KI in der Gesundheitsforschung am Robert Koch-Institut (RKI). Ihr Ziel ist es, die Entwicklung und Anwendung von KI in den Bereichen Nachhaltigkeit und Gesundheit voranzutreiben und Potsdam als Standort für KI-Spitzenforschung weiter zu stärken.

Potsdam wird sich vor allem damit beschäftigen, wie KI bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen, bei der Speicherung von Energie und bei der Reduzierung des Energieverbrauchs helfen kann. Auch die Möglichkeiten von KI für personalisierte Medizin und für die Computergesteuerte Analyse von Viren zur Vorbeugung von Pandemien sollen untersucht werden.

„Die ELLIS Einheit Potsdam bietet für die KI-Forschung in der Region einzigartige Möglichkeiten“, sagt Ralf Herbrich, Co-Direktor der ELLIS-Einheit Potsdam und Geschäftsführer des HPI. „Sie wird dazu beitragen, skalierbare, kausale und erklärbare KI-Methoden zu entwickeln, die eine Brücke zwischen den Wissenschaftsbereichen Medizin, Chemie, Physik und Informatik schlagen und neue Herausforderungen im Gesundheitswesen und im Energiemanagement angehen“.

ELLIS wurde 2018 gegründet und hat zum Ziel, ein Forschungsnetzwerk für maschinelles Lernen aufzubauen. Damit soll die internationale Führung von „KI made in Europe“ gesichert werden.

