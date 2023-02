Sprengung am Donnerstag Drei Bombenfunde in Potsdam und Potsdam-Mittelmark

In Potsdam und Umgebung sind drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die jeweils 250 Kilogramm schweren Sprengkörper US-amerikanischer Herrschaft wurden im Forst Potsdam-Süd an der Michendorfer Chaussee entdeckt. Alle drei Blindgänger sollen am Donnerstag (9.2.) gesprengt werden. Zwei Bomben befinden sich auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam, die dritte liegt in Potsdam-Mittelmark. Die Sprengungen werden durch Sprengmeister Mike Schwitzke und sein Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburgs durchgeführt.

Ab 8 Uhr soll am Donnerstag ein Sperrkreis von 1000 bis 1300 Meter rund um die Fundorte eingerichtet werden. In dem Bereich befinden sich nach Angaben der Stadt nur zwei Wohnhäuser, die die Bewohner:innen bis 8 Uhr verlassen müssen. Zudem liegen ein Tierheim, ein Sandtagebau, eine Holzverarbeitung und der Sowjetische Ehrenfriedhof innerhalb des Sperrkreises. Der Falkenhof befindet sich zwar nicht in der Zone, wird aber dennoch informiert, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten. Das Waldgebiet östlich und westlich der Michendorfer Chaussee werde für einige Stunden gesperrt, teilte die Stadt mit.

Die Sprengung der Bomben führt auch zu Verkehrseinschränkungen. Die Michendorfer Chaussee wird ab 8.30 Uhr zwischen dem Abzweig Richtung Wilhelmshorst und dem Abzweig Brauhausberg gesperrt - das betrifft Autofahrer:innen, aber auch Radfahrer:innen und Fußgänger:innen. In Richtung Potsdam wird der Verkehr an der Ortsumgehung Michendorf nach Caputh über die Templiner Straße umgeleitet. Die B2 aus Richtung Michendorf ist nach Angaben der Stadt bis zum Abzweig nach Wilhelmshorst noch befahrbar. In Richtung Michendorf wird der Verkehr aus Potsdam demnach ab der Ecke Brauhausberg nach rechts in die Michendorfer Chaussee und am Templiner Eck in die Templiner Straße nach Caputh umgeleitet.

