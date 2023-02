Sprengung am Donnerstag Erneuter Bombenfund im Potsdamer Forst

Im Potsdamer Forst ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadt mitteilte, soll der 250 Kilo schwere Blindgänger englischer Herkunft am Donnerstag (2.3.) gesprengt werden. Der Sprengkörper wurde bei einer systematischen Munitionssuche im Forst an der Templiner Straße gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg hatte das Gebiet im Auftrag des Landesforstbetriebes abgesucht.

Nach Angaben der Stadt wird am Donnerstag ab 8 Uhr ein Sperrkreis von 1000 Metern rund um den Fundort eingerichtet. In dem Bereich befinden sich nur wenige Wohnhäuser. Die Bewohner:innen müssen ihre Behausungen bis 8 Uhr verlassen.

Wegen der Sprengung wird das Waldgebiet östlich der Templiner Straße sowie die Schifffahrtsstraße am Templiner See für einige Stunden gesperrt. Im Sperrgebiet befinden sich zudem ein Sandtagebau, das Forsthaus Templin sowie das Strandbad Templin.

Der Sperrkreis wird ab 8 Uhr errichtet. © KBMD

Die B2/Michendorfer Chaussee bleibt während der Maßnahmen befahrbar. Der Verkehr auf der Templiner Straße wird ab 8.30 Uhr über den Brauhausberg, die B2 und Michendorf nach Caputh umgeleitet. Von dort aus führt die Umleitung über die Michendorfer und die Caputher Chaussee über Michendorf auf die Bundesstraße 2 nach Potsdam. Der Zugverkehr des RB 22 wird ab etwa 9 Uhr vorübergehend ausgesetzt. Der Bus der Linie 607 ist ab 8.30 Uhr auf einer Umleitung über die Michendorfer Chaussee unterwegs.

210. Bombenfund in Potsdam

Es handelt sich um die 210. Bombe, die seit 1990 auf dem Stadtgebiet gefunden wurde. Wie die Verwaltung mitteilte, werde die Explosion lauter als bisher und sehr deutlich im gesamten Stadtgebiet zu hören sein.

Erst am 7. Februar wurden in der Gegend drei Bomben entdeckt – zwei in Potsdam, eine in Potsdam-Mittelmark. Die Blindgänger wurden am 9. Februar von Sprengmeister Mike Schwitzke gesprengt. Schwitzke übernimmt auch die Sprengung am Donnerstag.

Die Einsatzleitung der Evakuierung liegt beim Ordnungsamt der Landeshauptstadt Potsdam. Neben dem Ordnungsamt und Kräften der Berufsfeuerwehr, der Bundespolizei und der Polizei, werden rund 40 Helfer:innen aus der Stadtverwaltung vor Ort sein, um den Sperrkreis abzusichern.

Zur Startseite