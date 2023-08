Staatsschutz ermittelt Unbekannte lassen in Potsdam Luft aus Autoreifen

Erneut haben Unbekannte in Potsdam die Luft aus zahlreichen Autoreifen gelassen – wohl aus Protest gegen einen zu hohen Spritverbrauch. Mindestens 45 Fahrzeuge in Neu Fahrland und der Nauener Vorstadt waren betroffen. Durch einen Anwohner wurde die Polizei am frühen Mittwochmorgen auf die Vorfälle aufmerksam.

Er hatte zuvor gegen 3.45 Uhr festgestellt, dass die Reifen seines Wagens platt waren – genau wie die seines Nachbarn. Weitere Beschädigungen stellte der Halter an seinem Auto nicht fest.

Bereits im Juni hatten Unbekannte in Potsdam die Luft aus Autoreifen gelassen. Am 1. Juni waren im Bereich Potsdam-West mehr als 30 Wagen betroffen. Am 19. Juni wurden in Babelsberg an 38 Fahrzeugen platte Reifen festgestellt. Zu der zweiten Aktion hatten sich Klima-Aktivisten der Gruppe „Tyre Extinguishers“ („Die Reifenlöscher“) bekannt.

Wie in Babelsberg könnten die Taten in Neu Fahrland und der Nauener Vorstadt einen politischen Hintergrund haben und Anhängern der „Tyre Extinguishers“-Bewegung zugeschrieben werden. Darauf deuten Zettel hin, die an den Fahrzeugen hinterlassen worden sind. Darauf stand zu lesen: „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich.“ Eine Botschaft, die die „Tyre Extinguishers“-Gruppe auf ihren Flyern verbreitet.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen habe der polizeiliche Staatsschutz übernommen, teilte die Polizeidirektion West mit. Ein Zusammenhang mit den Taten im Juni werde geprüft.

Auch Elektrofahrzeuge betroffen

Ein gezielter Angriff auf Fahrzeuge bestimmter Eigentümer sei zunächst nicht erkennbar, hieß es. Die Täter oder Täterinnen hatten es nach Polizeiangaben offenbar auf Wagen abgesehen, die aus ihrer Sicht zu viel Treibstoff verbrauchen würden. Bei den Autos handelte es sich um unterschiedliche Typen und Hersteller, nicht nur große Wagen oder SUVs waren Ziel der Aktion.

Die Unbekannten ließen auch nicht nur aus Reifen von Diesel-Fahrzeugen oder Benzinern die Luft ab, ebenso waren einige Elektro- und Hybridfahrzeuge betroffen. Zur Höhe eines möglicherweise entstandenen Sachschadens an den Autos können noch keine Angaben gemacht werden.

Die „Tyre Extinguishers“-Gruppe hat ihren Ursprung in Großbritannien. Dort war sie nach eigenen Angaben erstmals im März 2022 aktiv. Die Aktivisten geben an, im Namen des Klimas, der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit zu handeln.