Stadt der Kinder Öffnung am Wochenende

Seit Montag wächst am Schlaatz eine neue Stadt: Rund 110 Kinder bauen mit an der Stadt der Kinder, Potsdams großem kostenlosen Sommerspielprojekt im Nuthewäldchen. Eine Woche lang hämmern und sägen die Acht- bis Zwölfjährigen, schrauben und bemalen Gebäude nach ihren Vorstellungen. „Die Kinder bauen ein Restaurant, das ist ein Klassiker. Dabei sind auch ein Tierheim und eine nichtreligiöse Kirche, dafür in diesem Jahr keine Polizeistation“, berichtet Gregor Gierlich, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam (Kubus), Trägerin des Projekts. Kubus organisiert die Stadt der Kinder gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter der Stadtjugendring und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt.

Das Grundkonzept des Projekts ist seit Jahren unverändert: Die teilnehmenden Kinder sollen selbst entscheiden, wie ihre Stadt aussehen soll, diese nach eigenen Ideen entwickeln und gestalten. Die Stadt der Kinder, so heißt es in der Projektbeschreibung, sei „ein komplexer und kindgerechter Lernort“. Er fördere Begegnungen und soziale Gerechtigkeit, zeige Zukunftsperspektiven für ein gelungenes Zusammenleben und fördere die Mitbestimmung. Die Pädagogen vor Ort organisieren den Rahmen, in dem die Kinder ihre Vorstellungen umsetzen können, heißt es in der Beschreibung.

Versteigerung der Häuser

Die Teilnehmer können ihre eigenen Ideen umsetzen. © Andreas Klaer

Neu ist in diesem Jahr die Öffnung des Projekts am Wochenende jeweils von 14 bis 17 Uhr. „Wir möchten die Stadt der Kinder in den Stadtteil hinein und in die ganze Stadt öffnen“, sagt Gierlich. Am Samstag richtet sich das Angebot vor allem an Kinder, hier können die fertigen Häuser bespielt werden. Auch Mitmachangebote sind geplant. Am Sonntag findet dann ein Abschlussfest statt. Die Kinder führen durch ihre Stadt, es gibt Vorführungen mit Musik der Truppe Der bunte Hund und als Höhepunkt die jährliche Versteigerung der gebauten Häuser. Der Erlös kommt, genau wie der Inhalt einer Spendenbox, der Finanzierung der Stadt der Kinder zugute. Das Projekt ist für die Teilnehmer komplett kostenlos, inklusive Mittagessen.