Stadt Potsdam kassiert weitere Niederlage Oberverwaltungsgericht bestätigt Baustopp am Nedlitzer Holz

Der vom Verwaltungsgericht Potsdam verfügte Baustopp für das Containerdorf am Nedlitzer Holz bleibt bestehen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Freitag entschieden. Der 2. OVG-Senat habe den Beschluss des Potsdamer Gerichts bestätigt, bestätigte eine Gerichtssprecherin den PNN auf Anfrage. „Es darf also bis zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts über den Eilantrag nicht weitergebaut werden.“