Stadt setzt auf Fahrrad und Nahverkehr Potsdamer Rathaus soll nach Sanierung deutlich weniger Parkplätze haben

Die umfassende Sanierung des Rathaus-Geländes an der Hegelallee in Potsdam wird vor Ort zu deutlich weniger Parkplätzen führen. Das hat jetzt der zuständige Projektleiter Markus Beck im Hauptausschuss der Stadtverordneten dargestellt.

Gebe es heute noch 230 Stellplätze, würden noch 80 bleiben. Doch schon jetzt reiche die Zahl der Stellplätze vor Ort nicht aus. Vor der begonnenen Sanierung, die bis 2032 dauern soll, seien von rund 1100 Mitarbeitern täglich rund 40 Prozent mit dem Auto gekommen.

Mit den Sanierungsplänen sollen auf dem Campus aber 1600 Mitarbeiter angesiedelt werden. Entsprechend will die Stadtverwaltung Alternativen zum Auto anbieten. Dazu gehören laut dem geplanten Mobilitätskonzept mehr und bessere Radwege in Richtung Rathaus, großzügige Radabstellanlagen plus Reparatursäulen vor Ort, kostenlose Duschen und Umkleidekabinen sowie digitale Info-Anzeigen für Abfahrtszeiten von Bussen und Bahnen.

Ebenso wurde auf ein rabattiertes 49-Euro-Ticket oder mehr Diensträder verwiesen. Ferner müsse man auch auf Stellplätze außerhalb des Standorts setzen, hieß es. „Wir vernichten keine Parkplätze, wir schaffen sie nur an anderer Stelle“, sagte Beck. Eine Umfrage, was sich die Mitarbeiter wünschen, habe man nicht gemacht, antwortete er auf AfD-Nachfrage.

Mit den Plänen soll generell der durch die Verwaltung verursachte Autoverkehr um 14 Prozent sinken. Zugleich setzt man auch auf einen wachsenden Anteil der Beschäftigten im Homeoffice, hieß es.

Vorgestellt wurden auch weitere Maßnahmen, wie die teils unter chronischem Personalmangel leidende Stadtverwaltung ein attraktiverer Arbeitgeber werden möchte: Genannt wurden zum Beispiel 30 Tage Jahresurlaub, Sonderzahlungen, Fitness-Kooperationen mit den Bäderbetrieben und interne Betriebssportangebote oder Team-Tage.