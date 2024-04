Stadt- und Landesbibliothek Lange Lernabende für Abiturienten in Potsdam

Die Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum am Platz der Einheit lädt an drei Abenden im April Abiturientinnen und Abiturienten zum gemeinsamen Recherchieren, Lernen und Austauschen ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die gesamte Bibliothek am 8., 10. und 15. April jeweils von 19 bis 22 Uhr exklusiv für Schülerinnen und Schüler, die sich aufs Abitur vorbereiten, geöffnet. Der Eintritt erfolgt nach Vorlage des Schülerausweises. Zur Stärkung werden auch kleine Pausensnacks angeboten. Die langen Lernabende in der Bibliothek haben sich bereits in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut.