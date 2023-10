Stadtparlament Carmen Klockow wechselt zur Freien Fraktion

Die Stadtverordnete Carmen Klockow (parteilos) hat sich der „Freien Fraktion“ in der Stadtverordnetenversammlung angeschlossen. Das teilte die Politikerin, die seit langem Ortsvorsteherin von Neu Fahrland ist, am Freitag mit. Die Fraktion wächst damit auf drei Personen: Neben Klockow gehören ihr Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) und Alexander Dietmar Wietschel (Die Partei) an. Die Fraktion wurde erst in diesem Frühjahr als politische „Zweckgemeinschaft“ ins Leben gerufen.

Klockow war zuletzt Mitglied der im September aufgelösten Fraktion Bürgerbündnis. Ihr voriger Mitstreiter Wolfhard Kirsch war wie berichtet in die CDU gewechselt. Als Einzelstadtverordnete habe sie „nur noch eingeschränkt parlamentarische Rechte wahrnehmen können“, erklärte sie nun. So haben Einzelstadtverordneten nicht automatisch Rederecht in den Ausschüssen, sondern müssen dies jeweils beantragen.

Um Klockow, die 2013 die CDU verlassen hatte, hatten sich offenbar mehrere der zehn Stadtfraktionen bemüht: „Ich danke den vielen Fraktionen, die mir angeboten haben, mich ihnen anzuschließen“, erklärte sie. Gemeinsam mit ihren neuen Fraktionskollegen wolle sie sich „für ein behutsames Wachstum unserer Stadt einsetzen, mit Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft“. Die Lebensqualität müsse „auch in Zeiten des Klimawandels und globaler Verwerfungen“ weiter wachsen.