Stadtradeln startet Plakate für Verkehrssicherheit

Am heutigen Mittwoch startet die Aktion Stadtradeln: 20 Tage lang sollen so viele Potsdamerinnen und Potsdamer wie möglich Wege in der Stadt mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegen. Die Aktion findet bundesweit statt, dabei wird die fahrrad-aktivste Kommune und das fahrrad-aktivste Stadtparlament gesucht.

Zum Auftakt wird Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) um 13 Uhr gemeinsam mit Kämmerer Burkhard Exner (SPD), den Dezernenten Walid Hafezi (Grüne), Bernd Rubelt (parteilos) und Dieter Jetschmanegg (SPD) vom Rathaus zum Bassinplatz radeln und dort zusammen mit der Polizei die neue Plakatkampagne für mehr Verkehrssicherheit in Potsdam vorstellen.

„Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO₂-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr“, sagte Rubelt zum Hintergrund der Aktion.

Teams können im Freundeskreis, auf der Arbeit, im Verein, in der Schule oder der Hochschule gebildet werden. Anmelden kann man sich unter www.stadtradeln.de/potsdam. Im letzten Jahr hatten sich mehr als 3700 Menschen in über 190 Teams in Potsdam an der Aktion beteiligt.