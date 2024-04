Stark gestiegene Aufklärungsquote Potsdams Polizeichef erklärt sein Rezept gegen Fahrraddiebe

In Potsdam ist die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen weiterhin überdurchschnittlich hoch. Das sagte der Chef der Potsdamer Polizei, Christian Hylla, am Mittwochabend im Hauptausschuss. Das führe bereits zu Nachfragen aus anderen Revieren. 2023 lag die Quote den Angaben zufolge bei knapp 25 Prozent, 2022 waren es sogar knapp 40 Prozent. Zum Vergleich: 2021 hatte die Polizei nur fünf Prozent der Fälle aufklären können.