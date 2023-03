Start in die Gartensaison Potsdamer Freundschaftsinsel blüht auf

Mit einer Feier zum 149. Geburtstag von Staudengärtner Karl Foerster am 9. März startet die Freundschaftsinsel in die Gartensaison. Der Verein „Freunde der Freundschaftsinsel“ erinnert ab 16 Uhr am Denkmal des Ehrenbürgers an das Lebenswerk Foersters. Es sprechen der Vorsitzende und frühere Inselgärtner Jörg Näthe und der Gartenarchitekt Carsten Mehliß. Schüler der Karl-Foerster-Schule singen Frühlingslieder.

Im Anschluss wird die Ausstellung „Pflanze und Architektur“ mit Grafiken von Ruth Peschel im Ausstellungsraum am Inselcafé eröffnet, die bis zum 1. Mai zu sehen sein wird. Am 25. März (10 bis 13 Uhr) lädt der Verein, der im September sein 20-jähriges Bestehen feiert, zum Frühjahrsputz ein.

