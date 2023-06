Startschuss für Potsdamer Inselbühne Bürgerstiftung sucht noch Spenden und Helfer

Die Potsdamer Bürgerstiftung hat auch in diesem Jahr den Zuschlag für den Betrieb der Freilichtbühne auf der Freundschaftsinsel erhalten. Der jüngst unterschriebene Nutzungsvertrag sichert die Nutzung der Inselbühne bis Oktober, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Nun sucht man Freiwillige, die bei dem Projekt helfen oder spenden. „So fehlt es noch an Sonnensegeln, Bühnentechnik, Gastronomiebedarf, Werkzeuge und vielem mehr.“ Um die Bühne auf Vordermann zu bringen, findet am 7. und 9. Juli jeweils zwischen 14 und 17 Uhr ein öffentlicher Arbeitseinsatz statt.

Im Sommer wolle man gerade Schulen, Chören, Vereinen, Theatergruppen oder Arbeitsgemeinschaften offen stehen, die sich öffentlich präsentieren wollen. „Kulturschaffende, ob Profis oder Amateure, die der Inselbühne unterstützend unter die Arme greifen wollen, sind herzlich willkommen.“ Zum 50. Jubiläum der 1973 eröffneten Bühne ist eine große Geburtstagsparty geplant - auch hier ist eine Spendenaktion in Vorbereitung. „Interessierte und Unterstützer:innen melden sich bitte unter info@potsdamer-buergerstiftung.org“, hieß es weiter. Im Zuge des Doppelhaushalts hatte die Stadt zunächst kein Geld mehr für die Inselbühne ausgeben wollen.