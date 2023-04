Stellplatz für Baumaterial Wie das Potsdamer Staudenhof-Areal künftig genutzt werden soll

Die Stadt Potsdam will das Gelände, auf dem sich aktuell noch der Staudenhof befindet, in Zukunft kostenlos als Lagerplatz für Baulogistik für die Bauarbeiten am Block IV zur Verfügung stellen. Die Fläche könne durch sämtliche Bauherren des Blocks IV (Private, Pro Potsdam, Studentenwerk) genutzt werden, Einnahmen sollen damit nicht erzielt werden. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Andere hervor.

Wie berichtet soll der Abriss des alten Wohnblocks im Sommer starten, aktuell wohnen dort vor allem Geflüchtete. In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten am Block IV starten.

Anders sieht es mit den Grundstücken rund um den Block III aus, wo gerade Bauarbeiten laufen: Die Flächen an der Stadt- und Landesbibliothek hat die Stadt den Bauherren im Rahmen einer Straßensondernutzung überlassen, die Gebühren richten sich nach der Straßensondernutzungssatzung. „Die Höhe ist erst nach Abschluss der Maßnahmen bezifferbar, da die Flächen noch genutzt werden und teilweise aufgrund aktualisierter Bedarfe größer oder kleiner werden können“, so die Antwort der Stadt.

Ebenfalls für Baulogistik kann derzeit die Fläche des künftigen Block IV genutzt werden. Sie wird durch den Sanierungsträger Potsdam kostenfrei zur Verfügung gestellt.