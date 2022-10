Staudenhof-Linden werden umgepflanzt Nicht alle sechs Bäume sind zu retten

Im ersten Quartal 2023 beginnt die Umpflanzung von fünf Linden, die derzeit noch vor dem für den Abriss vorgesehenen Wohnblock Staudenhof stehen. Eine weitere Linde - die größte - sei laut Experteneinschätzung nicht mehr verpflanzbar, teilte das Baudezernat jetzt auf Anfrage der Fraktion Die Andere mit. Neuer Standort der Bäume soll ab dem ersten Quartal 2025 die Grünfläche am Steubenplatz sein.

Umpflanzungen von Bäumen sind offenbar aufwändig, die Vorbereitungen dafür erstrecken sich über zwei Jahre. So werde laut Dezernat nächstes Jahr „die Hälfte des zukünftigen Wurzelballens abgestochen“ - das Ausbuddeln beginnt demnach. Das führe auch zu Einschränkungen auf dem angrenzenden Fußweg.

Der abgestochene Wurzelballen müsse in der Folge extra gedüngt und mit Wasser versorgt werden, hieß es. Ein Jahr später ist das für die zweite Wurzelhälfte geplant - plus einem erneuten Rückschnitt der Baumkrone. Dann folgt die Umsetzung 2025. Die fünfjährige Pflege danach wird durch den kommunalen Sanierungsträger finanziert. Summen für diese aufwändige Aktion nennt die Stadt nicht.

Weitere Informationen zum Stand der Neubauten in der Potsdamer Mitte gibt es am Freitag (21.10.). Dann feiern die Bauherren für den sogenannten Block III, ein neues Wohn- und Geschäftskarree, das Richtfest. Beginn ist vor Ort um 10 Uhr, vis-à-vis des Fortunaportals am Bauzaun am Alten Markt. Die Fertigstellung des neuen Quartiers ist voraussichtlich für Ende 2023 vorgesehen.

