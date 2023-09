Staugefahr in Potsdams Norden Neue Baustelle auf der Bundesstraße 2

Drei neue Baustellen auf Nebenstraßen behindern den Verkehr im Potsdamer Norden sowie in Drewitz und am Schlaatz. Am Mittwoch, dem 6. September wird die B2/Nedlitzer Straße im Bereich Campus Jungfernsee wegen Leitungsarbeiten teilweise gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Spur je Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet. Die südliche Zufahrt zum Konrad-Zuse-Ring und zum P+R Parkplatz ist gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz und zu den Bus- und Bahnsteigen erfolgt über die nördliche Zufahrt.

Schon ab dem heutigen Montag wird die Straße Am Silbergraben bis zum 15. September für den Bau eines Hausanschlusses voll gesperrt. Ebenfalls wegen Arbeiten an Hausanschlüssen wird die Straße Am Falkenhorst in Höhe der Hausnummer 19 vom heutigen Montag bis zum 22. September voll gesperrt.

Bestehen bleiben die Verkehrsbehinderungen auf der Nuthestraße. Dort wird zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg die Asphaltdecke erneuert, daher werden beide Richtungen auf je eine Spur eingeengt. Nach der Sanierung der stadtauswärtigen Richtung wird ab Dienstagmittag die stadteinwärtige Richtung saniert, der Verkehr auf die bereits sanierte Fahrbahn verlegt. Die Zufahrten zur Nuthestraße stadteinwärts sind im Baustellenbereich gesperrt.

Noch bis zum Freitag wird an der Breiten Straße gearbeitet. Zwischen Wall am Kiez und Dortustraße wird die Fahrbahn stadteinwärts erneuert. Die Kreuzung zum Wall am Kiez wird grundsaniert, die Straße ist voll gesperrt. Auch die Schopenhauerstraße ist hinter der Zufahrt zum Markt-Center wegen Bauarbeiten gesperrt.

Altbekannt ist die Großbaustelle am Leipziger Dreieck. Hier bleiben die Verkehrsbehinderungen an der Leipziger Straße bestehen, die nur stadteinwärts zu befahren ist. In Höhe Altstadtblick ist die Straße halbseitig gesperrt. Eine weitere halbseitige Sperrung gibt es zwischen Am Magazin und An der Lokremise. Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Weiterhin Baustelle mit Staugefahr: Das Leipziger Dreieck.

Zwei Staustellen befinden sich auf der Zeppelinstraße: Fahrspur-Einschränkungen gibt es stadtauswärts in Höhe Schafgraben sowie zwischen Kastanienallee und Stormstraße



In der Schopenhauerstraße wird der Gehweg saniert, der wegen der Bauarbeiten auf die Straße verlegt wurde. Deshalb gibt es zwischen Hegelallee und Weinbergstraße eine Teilsperrung der Straße. Die Bushaltestelle Friedenskirche ist Richtung Weinbergstraße verlegt. Teile der Abbiegespuren an der Kreuzung zur Hegelallee sind verkürzt oder gesperrt.

In Babelsberg ist die Großbeerenstraße an der Ecke Grünstraße halbseitig gesperrt, wegen Bauarbeiten an Hausanschlüssen. Eine mobile Ampel regelt den Verkehr.

Für Restarbeiten neben der Fahrbahn bleibt die Reiherbergstraße abschnittsweise zwischen Weinmeisterstraße und Geiselbergstraße halbseitig gesperrt.

Bauarbeiten an einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung führen zur halbseitigen Sperrung der Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei. Der Verkehr wird durch eine mobile Ampel geregelt.

Wegen Bauarbeiten an Zufahrten ist die Drewitzer Straße zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt. Der Bereich wird stadteinwärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Stadtauswärts wird der Verkehr umgeleitet.

Arbeiten am Regenwassernetz führen zur Sperrung der Einfahrt Hugstraße in Richtung Golm. Eine Umleitung ist eingerichtet.



Wegen Arbeiten am Rohrleitungsnetz ist der Horstweg zwischen An den Kopfweiden und Herrmann-Muthesius-Straße eingeengt. Es steht pro Richtung nur eine Spur zur Verfügung. Weiterhin wird die Einmündung An den Kopfweiden durch eine Ampel geregelt.