Staustellen der Woche Hier stockt der Verkehr auf Potsdams Straßen

Mit dem Start der Ferien beginnen auch die Sommerbaustellen auf Potsdams Straßen. Neben den neuen Staustellen bleiben aber auch altbekannte Verkehrseinschränkungen. Eine Übersicht:

Breite Straße

Nach ersten Vorbereitungsarbeiten wird mit Ferienstart die Breite Straße zwischen Wall am Kiez und Dortustraße in beide Richtungen auf je eine Spur eingeengt, um die Fahrbahn in Richtung Lange Brücke grundhaft zu erneuern. Auch im Kreuzungsbereich Schopenhauerstraße sowie an der Einmündung Wall am Kiez wird gebaut. Die Straße Wall am Kiez wird ab der Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße voll gesperrt. Die Schopenhauerstraße wird ab der Zufahrt zum Marktcenter gesperrt.

Potsdamer Chaussee B2

Gleich zwei neue Baustellen lassen den Verkehr im Norden auf der Potsdamer Chaussee, der Bundesstraße 2, stocken. Zum einen wird an der Zufahrt zum Gelände Krampnitz gebaut, daher wird die Straße halbseitig gesperrt. Zwischen 9 und 15 Uhr wird der Verkehr mit einer mobilen Ampel geregelt. Für den Truppenübungsplatz der Bundeswehr wird in Höhe Hitzeberg ebenfalls an der Zufahrt gearbeitet, hier soll eine Linksabbiegerspur eingerichtet werden. Auch an der Stelle muss die Bundesstraße 2 halbseitig gesperrt werden, da der Rad- und Fußweg wird auf die Straße verlegt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Potsdamer Straße

In Bornstedt muss wegen Leitungsarbeiten die Potsdamer Straße zwischen Blumenstraße und Schulplatz halbseitig gesperrt werden. Es steht für jede Richtung weiterhin ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zeppelinstraße

Im Potsdamer Westen bleibt die gleich zweifache Staugefahr auf der Zeppelinstraße bestehen. In Höhe Schafgraben wird der stadtauswärtige Verkehr wegen einer Havarie auf eine Spur eingeengt werden. Ebenfalls einspurig geht es in gleicher Richtung zwischen Stormstraße und der Straße Im Bogen voran, der Grund sind hier Leitungsarbeiten.

Lennéstraße

Ebenfalls im Potsdamer Westen bleibt die Lennéstraße in der Brandenburger Vorstadt von der Einmündung zur Zeppelinstraße bis zum Köhlerplatz/Zimmerstraße halbseitig gesperrt, weil auch hier an Leitungen im Straßenuntergrund gearbeitet wird.

Leipziger Dreieck

Das Leipziger Dreieck, die Dauerbaustelle der Stadt, sorgt auch in dieser Woche für Wartezeiten: Die Leipziger Straße bleibt weiterhin stadteinwärts eine Einbahnstraße. Bis zur Höhe Autowerkstatt lässt sich die Straße auch aus Richtung Lange Brücke kommend befahren. Wegen Leitungs- und Straßenarbeiten ist die Straße Brauhausberg zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg einspurig und als stadtauswärtige Einbahnstraße ausgewiesen. Zudem werden die Bushaltestellen Finkenweg und obere Templiner Straße gebaut. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Es steht je nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Auch in der abzweigenden Albert-Einstein-Straße wurde die Verkehrsführung geändert.

Friedrich-List-Straße / Friedrich-Engels-Straße

Die Kompletterneuerung der Nuthestraßen-Hochbrücken sorgt weiterhin für Verkehrsbeeinträchtigungen - diesmal unter den Brücken. Für die Montage von Beschilderungen kommt es in der Friedrich-List-Straße und in der Friedrich-Engels-Straße mit Ferienbeginn ab Donnerstag jeweils in Höhe der Brücke zu zeitweisen Einschränkungen einzelner Fahrspuren.

Horstweg

Auch zwischen Schlaatz und Teltower Vorstadt wird an Leitungen gebaut, deshalb wird der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt werden. Für jede Richtung steht eine Spur zur Verfügung.

Daimlerstraße

In Babelsberg bleibt die Daimlerstraße zwischen Lutherplatz und Voltastraße weiterhin gesperrt, der Grund ist die Reparatur einer Schmutzwasserleitung.

Am Buchhorst

Im Industriegebiet gibt es Verkehrsbehinderungen in der Straße Am Buchhorst: Für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung muss die Straße zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine mobile Ampel geregelt.