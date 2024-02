Staustellen der Woche in Potsdam Betonwand am Garnisonkirchenturm wird entfernt

Im Gegensatz zu anderen Ferienzeiten steht diese Woche nur eine Baustelle zusätzlich im Plan der Stadt. Diese betrifft die Breite Straße: Für den Rückbau der Betonleitwände vor dem neuen Turm der Garnisonskirche ist es dort notwendig, den rechten Fahrstreifen in Richtung Dortustraße jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zu sperren.

Neu ebenso: Für Baumpflegearbeiten muss die Kurfürstenstraße zwischen Benkert- und Hebbelstraße halbseitig gesperrt werden. Es steht für jede Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten finden täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr statt.

Staugefährdet bleibt der Bereich rund um das Leipziger Dreieck. Dort steht für unterschiedliche Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr der Bundesstraße 2 Richtung Innenstadt wird über den Brauhausberg geführt, stadtauswärts über die Leipziger Straße.

Für die komplizierte Anlieferung der neuen Straßenbahnen für Potsdam bleibt die stadteinwärtige Anschlussstelle der Nuthestraße im Bereich Wetzlarer und Fritz-Zubeil-Straße weiter gesperrt. Autofahrer müssen also andere Ausfahrten nutzen.

Um die Fahrbahn zu sanieren und die Geh- und Radwege neu anzulegen, ist der Golmer Kuhfortdamm am Bahnübergang vollständig gesperrt.

Wegen einer Baustelle ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Ferner bleibt die Straße zwischen Kastanienallee und der Stormstraße in stadtauswärtige Richtung einspurig. Der Grund sind Leitungsarbeiten.

Weitere Baustellen betreffen den Potsdamer Süden: Aufgrund eines Trinkwasserrohrbruches im Bereich Neuendorfer Straße bleibt dort in Höhe der Auffahrt zur Nutheschnellstraße in Richtung Kirchsteigfeld die Fahrbahn eingeengt und der Geh- und Radweg gesperrt. Für Sanierungsarbeiten ist auch die Fußwegbrücke am Sterncenter weiterhin gesperrt.