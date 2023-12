Staustellen in Potsdam Auf welchen Straßen es in dieser Woche länger dauert

Ausgebremst in der Vorweihnachtszeit – auf diesen Straßen sollte in dieser Woche (4. bis 10. Dezember) wegen Bauarbeiten mehr Zeit eingeplant werden:

Eine neue Baustelle ist in der Geschwister-Scholl-Straße geplant. Dort muss zur Herstellung von Hausanschlüssen vom 4. bis 15. Dezember zwischen Am Neuen Palais und Kastanienallee voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Zeppelinstraße und Forststraße.

Wegen des Aufstellens eines Krans muss die Forststraße im Bereich der Straße Wendensteig vom 6. bis 12. Dezember gesperrt werden.

Bauarbeiten in der Johann-Jacob-Beyer-Straße führen zwischen dem 6. und 16. Dezember zu einer Vollsperrung im Bereich der Hanna-Arendt-Straße.

Leipziger Dreieck bleibt Nadelöhr

Weiterhin bestehen bleiben die Verkehrsprobleme am Leipziger Dreieck, der Leipziger Straße und Am Brauhausberg, die alle mit dem dritten Bauabschnitt für den Verkehrsknotenpunkt zusammenhängen. Die Einbahnstraßenverkehrsführung in der Leipziger Straße wurde umgedreht, eine Busspur in der Straße Brauhausberg eingerichtet. Die Buslinien fahren sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts nur noch über den Brauhausberg.



Weiterhin vollgesperrt bleibt der Kuhfortdamm zwischen Bahnübergang und Reiherbergstraße. Grund sind der Neubau von Fahrbahn und Seitenbereichen sowie von Geh- und Radwegen. Der Liefer- und Anwohnerverkehr soll gewährleistet werden

Zwei Straßen mit Doppelbaustellen

Die Zeppelinstraße kann weiterhin mit zwei potenziellen Staustellen aufwarten: Zwischen Stadtheide und Im Bogen wird während der Arbeitszeit auf der Baustelle halbseitig gesperrt, dort wird ein Regenablauf repariert. In Höhe Schafgraben gibt es wegen einer Baustelle Fahrbahneinschränkungen in stadtauswärtiger Richtung.

Auch die Kurfürstenstraße stellt Verkehrsteilnehmer mit gleich zwei Baustellen auf eine Probe: Zum einen bleibt im Bereich des Knotenpunktes Hebbelstraße die Straße aufgrund von Markierungsarbeiten halbseitig gesperrt. Zum anderen muss wegen Bauarbeiten der Fußweg zwischen Hans-Thoma-Straße und Hebbelstraße auf der Straße geführt werden.

Eine halbseitige Sperrung der Heinrich-Mann-Allee bleibt in Höhe der Straßenbahn-Querung bestehen. Die Straße An der Alten Zauche wird wegen Gehwegbauarbeiten halbseitig gesperrt und zur Einbahnstraße Richtung Magnus-Zeller-Platz. Eine Umleitung für den Gegenverkehr wird eingerichtet.



Und auch für die Fußgänger am Stern-Center bleibt es bei größeren Umwegen über die Neuendorfer Straße, weil die Fußgängerbrücke über die Nuthestraße wegen Instandsetzungsarbeiten weiterhin voll gesperrt bleibt.