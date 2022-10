Staustellen in Potsdam Ausgeschaltete Ampeln am Hauptbahnhof

Neue Probleme und weitere Wartestellen für Autofahrer hat die Stadtverwaltung aktuell nicht mitgeteilt – die Lage bleibt so ähnlich wie in der Vorwoche. Vor Staugefahr wird einmal mehr Am Neuen Palais gewarnt. Die Straße ist mit der Kaiser-Friedrich-Straße im Ortsteil Eiche die Umleitungsstrecke für den gesperrten Werderschen Damm.

In der Friedrich-Engels-Straße wird um besondere Aufmerksamkeit gebeten

Eine weitere Baustelle betrifft die Friedrich-Engels-Straße unter der Nuthestraße, die halbseitig gesperrt ist – der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Besondere Aufmerksamkeit ist zwischen Dienstag ab 9 Uhr und Mittwoch bis 16 Uhr gefragt: Dann müssen in der Friedrich-Engels-Straße die Ampeln an der Bahnquerung zum Hauptbahnhof und am Kurzzeitparkplatz sowie zur Einfahrt zum Parkhaus wegen Umbauarbeiten abgeschaltet werden.

Schwierig bleibt es am Leipziger Dreieck: Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung, was Staugefahr nach sich zieht. Im Bereich des Knotenpunktes Heinrich-Mann-Allee/Drevesstraße ist stadteinwärts die rechte Fahrspur gesperrt. Stadtauswärts ist die Strecke auf zwei Fahrspuren beschränkt.

Mit Behinderungen muss weiterhin auf den Umleitungsstrecken gerechnet werden, die für die gesperrte Behlertstraße eingerichtet sind. Vor allem die Berliner Straße stadteinwärts bleibt betroffen.

Zwei Baustellen in Babelsberg

Wegen Tiefbauarbeiten bleibt in Babelsberg die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Concordiaweg und Pasteurstraße nur in Richtung Rathaus Babelsberg befahrbar, eine Umleitung ist ausgewiesen. Dort kommt es zu Einschränkungen für Fußgänger. Auch die andere Großbaustelle in Babelsberg bleibt: Diese Woche ist die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagen- und Reuterstraße dicht.

Zwischen Kastanienallee und Schafgraben kommt es im Potsdamer Westen in der Zeppelinstraße zu Einschränkungen. Es steht auf beiden Seiten nur noch eine Spur zur Verfügung. In der Nähe ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt.

Für Leitungsarbeiten ist zudem im Norden die Gellert- und Ketziner Straße im Bereich der Zufahrt nach Krampnitz halbseitig gesperrt – eine mobile Ampel ist im Einsatz.

Bauarbeiten im Industriegebiet

Ebenfalls wegen Bauarbeiten ist die Straße Am Buchhorst im Bereich Verkehrshof und Drewitzer Straße auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Die Straße Verkehrshof ist im Bereich Handelshof als Einbahnstraße ausgewiesen.

