Staustellen in Potsdam Behinderungen am Leipziger Dreieck und im Potsdamer Westen

Auch in dieser Woche müssen Autofahrer in Potsdam mit Stau rund um das Leipziger Dreieck rechnen. Dort steht für unterschiedliche Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr der Bundesstraße 2 Richtung Innenstadt wird über den Brauhausberg geführt, stadtauswärts über die Leipziger Straße.

Für die komplizierte Anlieferung der neuen Straßenbahnen für Potsdam bleibt die stadteinwärtige Anschlussstelle der Nuthestraße im Bereich Wetzlarer und Fritz-Zubeil-Straße bis voraussichtlich Mitte Januar gesperrt. Autofahrer müssen also andere Ausfahrten nutzen. Gesperrt bleibt die Fußwegbrücke am Sterncenter.

Sperrungen gibt es auch im Potsdamer Westen: Zur Herstellung von Hausanschlüssen bleibt die Geschwister-Scholl-Straße zwischen Am Neuen Palais und Kastanienallee noch bis Dienstag gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Zeppelinstraße und Forststraße. Um die Fahrbahn zu sanieren und die Geh- und Radwege neu anzulegen, ist der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt. Wegen einer Baustelleneinrichtung ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt.

Bauarbeiten gibt es ferner in Babelsberg. Wegen Arbeiten an einem Hausanschluss muss die Stahnsdorfer Straße zwischen An der Sandscholle und August-Bebel-Straße gesperrt werden.

Auch am Schlaatz kommt es zu Behinderungen. Wegen der Erneuerung des Gehweges auf der Westseite der Straße An der Alten Zauche muss diese halbseitig gesperrt werden. In Richtung Magnus-Zeller-Platz ist eine Einbahnstraße ausgewiesen. Die Umleitung erfolgt über Heinrich-Mann-Allee und Horstweg. Wegen der Sanierung von Schienen und Weichen der Straßenbahn muss ferner die Heinrich-Mann-Allee im Bereich der Tram-Überfahrt zum Schlaatz halbseitig gesperrt werden. Für den Verkehr steht je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.