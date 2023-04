Staustellen in Potsdam Hier wird es in dieser Woche eng

Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist ab heutigen Dienstag (11. April) zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße vollständig gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten. Hierfür muss auch der Tramverkehr unterbrochen werden. Zwischen Rathaus Babelsberg und Fontanestraße wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Vollsperrung bleibt laut Stadtverwaltung bis zum 13. Mai bestehen.

Andere Bauarbeiten in Potsdam werden in dieser Woche abgeschlossen: So soll die Vollsperrung der Geschwister-Scholl-Straße am Freitag (14. April) enden. Bis dahin erfolgt eine Umleitung über Kastanienallee und Zeppelinstraße.

In der Potsdamer Straße ist noch bis Samstag der Gehweg und die Bushaltestelle im Bereich der Bornimer Kirche in stadteinwärtiger Richtung voll gesperrt. Die Haltestelle ist vorverlegt. Fußgänger sollen die gegenüberliegende Straßenseite benutzen. Die B273 kann über die Ampel Rückertstraße/Potsdamer Straße und am Bürgerhaus gequert werden.

Zahlreiche Baustellen bleiben bestehen, darunter auf die halbseitige Sperrung der B2 in Krampnitz zwischen Hannoverscher Straße und Rotkehlchenweg. Auch die Konrad-Wolf-Allee bleibt bis zum 15. Mai beidseitig gesperrt. Trams und Busse fahren Umwege.

