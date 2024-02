Staustellen in Potsdam Neue Baustellen und Vollsperrungen in der neuen Woche

Die neue Woche beginnt mit neuen Staustellen in Potsdam. Ab Montag (19.02.) ist die Bundesstraße 2 zwischen Am Lehnitzsee und Rotkehlchenweg in der Zeit von 9 bis 15 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Der Grund sind Baumpflegearbeiten. Die Baustelle ist bis zum 8. März angekündigt.

Ab Dienstag (20.02.) folgt die halbseitige Sperrung der Ricarda-Huch-Straße im Knotenpunkt zur Dorothea-Schneider-Straße aufgrund der Erneuerung von Masten. Der Verkehr wird in Richtung Konrad-Wolf-Allee geführt. Der Verkehr in Richtung Kirchsteigfeld wird über Nelly-Sachs-Straße und Dorothea-Schneider-Straße umgeleitet. Die Baustelle endet am 1. März.

Zu Vollsperrungen kommt es ab 19. Februar in der Straße Am Friedhof ab Fehlowweg sowie in der Tristanstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Parzivalstraße. Grund ist die Herstellung von Hausanschlüssen. Ab 22. Februar wird die Straße am Jungfernsee im östlichen Bereich für Straßenbauarbeiten vollständig gesperrt.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Als Staustelle zählt weiterhin die Baustelle am Leipziger Dreieck. Die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße sowie das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße sind für Autos und Lastwagen gesperrt. Für den Verkehr steht je Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Umleitungsstrecken über die Straße Brauhausberg oder Horstweg sind ausgewiesen.

In der Nutheschnellstraße ist weiterhin die Abfahrt Wetzlarer Straße gesperrt. Eine Umfahrung kann über die Abfahrten Neuendorfer Straße oder Horstweg erfolgen.

Der Kuhfortdamm ist zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt. Die Fahrbahn und Geh- und Radwege werden neugebaut. Der Liefer- und Anwohnerverkehr kann von der Reiherbergstraße gewährleistet werden.

Seit einer Woche ist in der Heinrich-Mann-Allee zwischen Kunersdorfer Straße und Drevesstraße ein Fahrstreifen in stadteinwärtiger Richtung gesperrt. Für den Verkehr steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Zeppelinstraße halten die Baustellen an. Aufgrund einer Baustelleneinrichtung ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben in stadtauswärtiger Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Zwischen Kastanienallee und der Stormstraße ist die Straße für Leitungsarbeiten in stadtauswärtiger Richtung für den Verkehr auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Die Zufahrt zur Stormstraße ist von der Zeppelinstraße aus nicht möglich.