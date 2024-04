Staustellen in Potsdam Neue Straßenführung am Leipziger Dreieck

Nachdem in der vergangenen Woche die Verkehrsführung in der Dauerbaustelle Leipziger Dreieck für den nächsten Bauabschnitt verändert wurde, ist es wieder möglich aus der Leipziger Straße auszufahren. Wer Richtung Caputh und Michendorf will, wird hier entlang geleitet.

Über die Straße Brauhausberg fährt stadtauswärts nur der ÖPNV, stadteinwärts ist die Straße frei. Von der Friedrich-Engels-Straße kann wieder in alle Richtungen gefahren werden. In der Heinrich-Mann-Allee steht in stadtauswärtige Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Vollsperrungen ab 28. April

Ab Montag wird die Hoffbauerstraße ab Ecke Kiezstraße in Richtung Breite Straße wegen einer Reparatur der Schmutzwasserleitung gesperrt. Die Vollsperrung bleibt bis 10. Mai bestehen. Ebenso voll gesperrt wird die Jahnstraße ab Montag. Wegen der Herstellung eines Trinkwasser-Hausanschlusses ist sie zwischen Großbeerenstraße und Dieselstraße bis zum 17. Mai nicht passierbar.

Am 30. April ist zudem die Katharinastraße wegen einer Kranaufstellung ganztägig gesperrt. Vom 2. bis 10. Mai ist die Fritz-Zubeil-Straße zwischen Mitteldamm und Walter-Klausch-Straße wegen Straßenbauarbeiten nicht passierbar.

Seit 26. April ist zudem die Drewitzer Straße zwischen Unter den Eichen bis zum Knotenpunkt Friedrich-Wolf-Straße ebenfalls wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Weiterhin bestehen die Baustellen im Kuhfortdamm, in der Zeppelinstraße, Nedlitzer Straße, Friedhofsgasse und Hans-Albers-Straße.