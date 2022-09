Staustellen in Potsdam Wo Autofahrer Geduld haben müssen

Auch in dieser Woche warnt das Rathaus wieder vor Staugefahr an mehreren Stellen – unter anderem am Neuen Palais. Das ist mit der Kaiser-Friedrich-Straße die Umleitungsstrecke für die Vollsperrung am Werderschen Damm bei Golm. Problematisch kann es erneut auch von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen, wenn die beiden nördlichen Kreisverkehr an der Bundesstraße 273 gesperrt werden müssen. Auf der weiträumigen Umleitungsstrecke, unter anderem über die Amundsenstraße, ist laut Rathaus ebenso mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Das ist auch auf der Nutheschnellstraße möglich – nämlich in Höhe des Sterncenters, stadtauswärts. Grund sind halbseitige Sperrungen und veränderte Verkehrsführungen. Schwierig bleibt es am Leipziger Dreieck: Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Es besteht auch hier Staugefahr in allen Richtungen. Mit Behinderungen muss auch auf den Umleitungsstrecken gerechnet werden, die für die gesperrte Behlertstraße eingerichtet sind, vor allem die Berliner Straße stadteinwärts ist betroffen. Eine weitere Baustelle betrifft die Friedrich-Engels-Straße unter der Nuthestraße, die halbseitig gesperrt ist – und von einer mobilen Ampel geregelt wird.

Babelsberg bleibt ebenso Baustellen-Gebiet. Wegen Tiefbauarbeiten bleibt die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Concordiaweg und Pasteurstraße nur in Richtung Rathaus Babelsberg befahrbar, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ferner kommt es in dem Bereich zu Einschränkungen für Fußgänger. Erhalten bleiben auch die Behinderungen rund um die Rudolf-Breitscheid- und Paul-Neumann-Straße. Unter anderem sind die Knotenpunkt zur Plantagen- und zur Benzstraße gesperrt.

Eine weitere Baustelle betrifft das Industriegebiet. Für Leitungsarbeiten wird die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und Drewitzer Straße für den Verkehr auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Unter anderem muss eine mobile Ampel den Verkehr regeln. n den nördlichen Ortsteilen bei Satzkorn und Fahrland bleibt für den Bau eines Radwegs die Straße zum Bahnhof an der Einmündung Satzkorner Bergstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird auch dort mit einer mobilen Ampel geregelt.

