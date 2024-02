Staustellen in Potsdam Wo diese Woche mit Problemen zu rechnen ist

Auf den Straßen Potsdams kommt es auch in dieser Woche zu Verkehrseinschränkungen durch Bau- sowie Baumpflegearbeiten. Folgende Sperrungen sind zu beachten.

Für den dritten Bauabschnitt am Leipziger Dreieck wurden die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße sowie die Linksabbiegespur von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße gesperrt. Für den Verkehr steht je Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der Nuthestraße wird am Freitag, 16. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr eine Fahrspur stadtauswärts hinter der Humboldtbrücke gesperrt. Grund sind Baugrunduntersuchungen. Die Anschlussstelle Wetzlarer Straße/Fritz-Zubeil-Straße der Nuthestraße bleibt weiterhin gesperrt, weil sie für die Anlieferung der neuen Straßenbahnen umgebaut wird. Gesperrt bleibt auch die Fußgängerbrücke über die Nuthestraße in Höhe des Stern-Centers.

Für Baugrunduntersuchungen kommt es in der Schopenhauerstraße rund um den Luisenplatz jeweils zwischen 9 und 15 Uhr zu kurzzeitigen halbseitigen Sperrungen.

Wegen Baumpflegearbeiten wird die Friedrich-Engels-Straße zwischen Schlaatzweg und MAZ halbseitig in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Für den Bau neuer Geh- und Radwege bleibt der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt.

Auf der Zeppelinstraße steht wegen Leitungsarbeiten zwischen Kastanienallee und der Stormstraße sowie in Höhe Schafgraben stadtauswärts weiterhin nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Zufahrt zur Stormstraße ist von der Zeppelinstraße nicht möglich.