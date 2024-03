Staustellen in Potsdam Wo in den Osterferien gebaut wird

Ferien sind Baustellenzeit – das gilt auch für die Osterferien in Potsdam. Von Montag bis Donnerstag wird die Friedrich-Engels-Straße gesperrt, da der Straßenbelag der Brücke über die Nuthe erneuert wird. Die Umleitung erfolgt über Friedrich-List-Straße, Horstweg und Großbeerenstraße. Auch am Humboldtring wird die Nuthebrücke erneuert. Die Straße bleibt während der Ferien gesperrt, es wird über Friedrich-List-Straße und Babelsberger Straße umgeleitet. Busse halten an einer Ersatzhaltestelle vor dem Kreisverkehr.

In der Hans-Thoma-Straße ist auf Höhe der Gutenbergstraße eine Spur für die Reparatur einer Wasserleitung gesperrt. Richtung Nutheschnellstraße steht ab Montag nur eine Spur zur Verfügung. Die Sperrung dauert die gesamte Ferienzeit an. Während der Ferien wird in der Kurfürstenstraße der Radweg zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor umgebaut. Pro Richtung steht eine Spur zur Verfügung, die Autos und Radfahrer nutzen sollen. Erneuert wird auch die Fahrbahn in der Schopenhauerstraße. Zwischen Charlottenstraße und Breiter Straße wird voll gesperrt, nur die Zufahrt zu den Wohnhäusern und zum Markt Center bleibt möglich.

Am Montag starten auch die Bauarbeiten in der Drewitzer Straße. Zwischen Unter den Eichen bis einschließlich des Knotenpunktes Am Fenn wird die Straße gesperrt. Es wird über Erich-Weihnert-Straße und An der Alten Zauche umgeleitet. In der Potsdamer Straße wird im Bereich des Schulplatzes an einer Gasleitung gearbeitet. Pro Richtung gibt es eine Spur, Fuß- und Radweg werden auf der Fahrbahn geführt. In Richtung Innenstadt wird der Verkehr über Kirschallee und Reiherweg umgeleitet.

In der Straße Am Mühlenberg wird von Montag bis Donnerstag an der Regenwasserleitung gearbeitet. Unterhalb der Eisenbahnüberführung wird eine Spur gesperrt, es wird eine mobile Ampel aufgestellt. Eine Hilfsampel wird auch in der Kaiser-Friedrich-Straße installiert. Ebenfalls von Montag bis Donnerstag werden zwischen Baumschulenweg und Ecksteinweg Hausanschlüsse hergestellt, es ist nur eine Spur offen. Auch in der Ketziner Straße wird eine mobile Ampel aufgestellt, da in Höhe des Geländes Krampnitz für die Anlegung einer Baustellenzufahrt halbseitig gesperrt wird.