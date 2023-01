Staustellen Welche Straßen in Potsdam gesperrt sind

Auch im neuen Jahr kommt es durch Baustellen an mehreren Straßen im Potsdamer Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die meisten Staustellen sind bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt.

So bleibt es voraussichtlich bis zum Monatsende in der Friedrich-Engels-Straße in Höhe der Nuthestraße bei der halbseitigen Sperrung wegen Bauarbeiten. Auf der Heinrich-Mann-Allee geht es wegen Leitungsarbeiten in Höhe Kunersdorfer Straße stadteinwärts nur auf einer Spur voran.

Ebenfalls noch bis Ende Januar sind die Sternstraße und die Kirchstraße gesperrt. Die halbseitige Sperrung mit Baustellenampel Am Buchhorst soll noch bis 13. Januar dauern. Auch die Sperrung der Straße Auf dem Kiewitt soll so lange bestehen. Größtes Verkehrshindernis bleibt die Vollsperrung der Behlertstraße zwischen Kurfürstenstraße und Berliner Straße.

Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den Verkehr stadteinwärts freigegeben. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg ist zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Der Kfz-Verkehr von der Albert-Einstein-Straße muss in Richtung Potsdam die Umleitung über die Straße Brauhausberg stadtauswärts und Leipziger Straße nutzen.

Für Leitungs- und Straßenbauarbeiten ist die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße gesperrt. Im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Im Bogen steht stadtauswärts nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Werderscher Damm bleibt zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt. Eine Umleitung ist über Kuhfortdamm, die Kaiser-Friedrich-Straße und Straße Am Neuen Palais ausgeschildert.

Wegen Arbeiten am Regen- und Schmutzwassersystem wird die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße gesperrt.

Gebaut wird auch in der Brandenburger Straße. Die Baustelle zieht sich von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Jägerstraße. Lieferverkehr ist von 19 bis 11 Uhr möglich. Radfahren ist zwischen 20 und 10 Uhr erlaubt.

