Steigende Baukosten, hohe Zinsen Senkt die Rathauskooperation die Klimastandards beim Bauen in Potsdam?

Will die rot-grün-rote Rathauskooperation die Potsdamer Klimastandards bei Neubauten und Wohnungssanierungen senken? Entsprechende Überlegungen machte SPD-Fraktionschef Pete Heuer am Mittwochabend im Hauptausschuss öffentlich. Hintergrund sei der Paradigmenwechsel, dass die Fernwärme in Potsdam bis 2035 fossilfrei erzeugt werden soll – also klimaneutral. Mit dieser Aussicht wären „wir mit dem Klammerbeutel“ gepudert, wenn man noch zusätzliche Energie- und Klimastandards bei der Sanierung anstrebe, so Heuer.