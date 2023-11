Stern-Center Potsdam Spiele Max schließt zum Ende des Jahres – neue Geschäfte schon im Gespräch

„Wir schließen. Alles muss raus.“ So steht es groß und unmissverständlich am Schaufenster der „Spiele Max“-Filiale im Stern-Center, deren Mietvertrag zum 31. Dezember ausläuft. Egal ob Lego, Plüschtiere, Brettspiele, Playmobil oder Puzzles, das Geschäft lockt mit Rabatten von zehn bis 15 Prozent, bei Puppen, Kindermode und Schulbedarf sogar mit bis zu 30 Prozent.

Damit verlässt einer der langjährigsten Mieter das Einkaufszentrum. Spiele Max war bereits bei der Eröffnung im Jahr 1996 mit dabei. „Man bekommt schon mit, dass viele Kunden das bedauern“, sagt Center-Manager Frank Kosterka.

18.000 Menschen besuchen das Stern-Center täglich im Schnitt.

Doch es lässt sich nicht ändern, denn die Spielwarenkette ist pleite. Bereits im Dezember 2020 hatte das Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Im Zuge der Pandemie waren von mehr als 70 Filialen nur noch 45 übrig geblieben. Auch die in Potsdam gehörte dazu. Doch nun wurde ein neues Insolvenzverfahren eröffnet, weshalb sich die Filiale im Stern-Center nicht mehr halten ließ.

Wer die 950 Quadratmeter große Ladenfläche künftig nutzen wird, ist noch unklar. Er könne nicht versprechen, dass wieder ein Spielwarengeschäft einzieht, so Kosterka: „Wir gehen ergebnisoffen in die Nachbelegung und sprechen mit allen möglichen Interessenten. Ob es wieder Spielwaren werden, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.“ Kosterka verwies zudem darauf, dass es auch im Edeka-Center und bei TK Maxx eine kleine Auswahl an Spielzeug, Stofftieren und Brettspielen gebe.

Auch Hallhuber und Gerry Weber sind raus

Es ist nicht die erste insolvenzbedingte Filialschließung, die das Stern-Center in diesem Jahr verkraften musste: Erst hatte das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher Insolvenz angemeldet, dann der Modehändler Hallhuber, dann Gerry Weber, nun Spiele Max. Auch das Modeunternehmen Superdry ist in die roten Zahlen gerutscht und wird seine Filiale im November schließen. Kosterka sieht das nüchtern: „Insolvenzen gab es schon immer.“ Das Stern-Center sei davon in der Regel nicht so stark betroffen wie andere Malls: „Wenn sich Unternehmen in der Vergangenheit von unrentablen Filialen getrennt haben, waren wir meist nicht dabei“, so Kosterka.

Aktuell gibt es 85 Geschäfte im Stern-Center, laut Aussage von Kosterka betrage der Leerstand nur vier Prozent. Insgesamt sind es neun Ladenflächen, die derzeit nicht vermietet sind, darunter etwa die frühere Postbank-Filiale und die ehemalige MAZ-Ticketeria. Immer noch unvermietet ist auch die ehemalige Apotheke, die Ende 2022 überraschend geschlossen worden war. „Wir sind aktiv in der Nachvermietung und führen Gespräche mit verschiedenen Apotheken“, sagt Kosterka.

Dass aktuell viele Unternehmen von Personalmangel betroffen sind, merkt man auch im Stern-Center. Einige Filialen haben ihre Öffnungszeiten reduziert. Kosterka macht das Bauchschmerzen: „Als Stern-Center haben wir den Vorteil, dass wir innerhalb des Einkaufszentrums einheitliche Öffnungszeiten haben, auf die die Kunden sich verlassen können.“ Das Centermanagement gehe daher aktiv auf die jeweiligen Unternehmen zu, um über die Öffnungszeiten zu sprechen. „Aber uns ist bewusst, dass sich das nicht immer einhalten lässt, derzeit haben wir zum Beispiel eine kleine Krankheitswelle“, sagt Kosterka.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Anfang nächster Woche wird das Lederwarengeschäft „Taschenparadies“ neu einziehen, das sich auf Taschen, Koffer und Rucksäcke spezialisiert hat. Zudem kehrt das Damenbekleidungsgeschäft Bonita nach einer kurzen Unterbrechung ins Stern-Center zurück. Ebenfalls nächste Woche wird auch die Filiale von H&M wiedereröffnet, die wegen Umbauarbeiten längere Zeit geschlossen war.

Ein weiterer neuer Mieter könnte bald einziehen: Der Unterwäsche- und Dessous-Händler „Intimissimi“ führt derzeit Gespräche mit dem Stern-Center. „Die Gespräche verlaufen gut, aber wir können noch keine finale Bestätigung geben“, sagt Kosterka. Er ist sich sicher, dass im ersten Quartal 2024 auch andere Leerflächen im Stern-Center neu vermietet werden können.