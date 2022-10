„Stern des Sports“ in Silber Boxclub USV Potsdam gewinnt Preis für Projekt FAIR Boxen

Der Boxclub USV Potsdam ist für das Projekt FAIR Boxen von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Landessportbund in Brandenburg mit dem „Stern des Sports“ in Silber ausgezeichnet worden. Der Boxclub kann sich mit dem zweiten Platz über 1500 Euro freuen, teilte das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport am gestrigen Dienstag mit.

Laut der Webseite für das Projekt handelt es sich um ein Jugendhilfeprojekt, bei dem das Potenzial der Sportart Boxen für die Jugend- und Integrationsarbeit genutzt werde. Es würden regelmäßige Trainingseinheiten und gezielte pädagogische Betreuung verbunden, heißt es.

Die sogenannten „Sterne des Sports“ sind der Mitteilung des Ministeriums zufolge eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie zeichnen demnach Sportvereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer für ihr gesellschaftliches Engagement aus.

Den ersten Platz habe der Fußballverein FSV Groß Kreutz erhalten für das Projekt „Sportverein im Wandel – vom kriselnden Einspartenverein zum Sport für die ganze Familie – starkes Mitgliederwachstum trotz Corona“. Der Preis in Gold sei mit 2500 Euro dotiert.

