Stockender Verkehr Potsdam zählt weiter zu Deutschlands staureichsten Städten

Pendler in Potsdam haben 2022 mehr Zeit im Stau verloren als im Jahr zuvor. Jedenfalls, wenn sie mit dem Auto unterwegs waren. 55 Stunden brachten Autofahrer in Potsdam im Jahr 2022 im Stau zu, wie aus einer Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervorgeht. Neun Stunden mehr als im Vorjahr. Die Landeshauptstadt verteidigte damit ihren vierten Platz unter den staureichsten Städten in Deutschland.

