Strafanzeige gegen Potsdams Oberbürgermeister Staatsanwaltschaft prüft Sportplatz-Freigabe

In Zusammenhang mit einem Sportplatz in Bornim prüft die Potsdamer Staatsanwaltschaft eine anonyme Strafanzeige gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Das bestätigte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Freitag auf PNN-Anfrage. „Wir prüfen von Amts wegen, ob ein Anfangsverdacht besteht“, sagte er. Sollte sich das bestätigen, würden reguläre Ermittlungen gegen den Rathauschef folgen.