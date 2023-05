Strafanzeige wegen Raubes Mann wollte Prostituierte gewaltsam um ihren Lohn bringen

Die Polizei ermittelt gegen einen 28 Jahre alten Mann, der eine Sexarbeiterin bedroht und geschlagen haben soll - um an sein zuvor gezahltes Geld zu kommen. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Demnach habe der Bewohner eines nicht näher definierten Wohnheims in Potsdam-West die vier Jahre jüngere Prostituierte aus Berlin zu sich bestellt.

Die Polizei: „Nach der erbrachten Dienstleistung zeigte sich der leicht alkoholisierte Mann ausgesprochen unzufrieden und forderte das bereits bezahlte Geld – einen dreistelligen Bargeldbetrag – zurück.“

Die Frau lehnte das aber ab. Der Mann reagierte aggressiv. So habe er nach der Frau geschlagen und getreten, sie auch mit einem Messer bedroht. Dann habe er den Betrag aus ihrer Geldbörse genommen. Allerdings sei ein Mitarbeiter des Wohnheims auf den Streit aufmerksam geworden, er alarmierte die Polizei. Die Beamten brachten die Frau in Sicherheit, gegen den Mann wird nun wegen Raubes ermittelt.