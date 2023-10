Straßenumbau für neue Potsdamer Trams Wetzlarer Straße fünf Monate lang gesperrt

Für die Lieferung neuer Straßenbahnen an den Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) muss die Auf- und Abfahrt Wetzlarer Straße stadteinwärts an der Nuthestraße umgebaut werden. Ab Mittwoch, 1. November, kommt es deshalb zur Sperrung der Anschlussstelle für mindestens fünf Monate bis Ende März 2024. Die Buslinien 690 und 696 fahren deshalb in veränderter Linienführung.