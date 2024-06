Streit bei Potsdams Kleingärtnern Mehrheit der Sparten stimmt erneut für rechtswidrige Abgabe

Der krisengeschüttelte Potsdamer Kleingartendachverband VGS muss eine rechtswidrige Rettungsabgabe an seine Mitgliedssparten nicht zurückzahlen. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins am Mittwoch (19.6.) haben sich rund 70 anwesende Spartenvertreter mit großer Mehrheit für den Verzicht auf die Erstattung dieser schon einmal beschlossenen Umlage entschieden. Die Sondersitzung fand parallel zum Deutschland-Spiel in der Kleingartenanlage „Herthasee“ in Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) statt.