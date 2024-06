Streit in Potsdamer Bus eskaliert 46-Jähriger geschlagen und getreten

Ein 46-Jähriger ist im Potsdamer Ortsteil im Fahrland in einem Linienbus von drei Männern geschlagen und getreten worden. Der Mann wurde bei dem Vorfall am Dienstagabend verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zuvor waren die Beteiligten in Streit geraten.

Die Tatverdächtigen wurden von der Polizei ermittelt, nachdem sie im Anschluss an den Übergriff den Bus verlassen hatten. Die drei Männer im Alter von 39, 42 und 44 Jahren legten nach Angaben der Polizei gegenüber den Einsatzkräften ein verbal aggressives Verhalten an den Tag. Der 44-Jährige wollte zudem eine Polizistin mit einem Gegenstand bewerfen. Die Beamtin konnte aber ausweichen.

Die Polizisten nahmen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte auf. Im Anschluss konnten die drei Männer gehen.