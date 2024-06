Streit in Potsdamer Innenstadt eskaliert Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen

Ein aggressiver Autofahrer hat am Dienstagmittag in der Potsdamer Innenstadt einen anderen Fahrer mit Pfefferspray attackiert. Zunächst hatte er den andern Mann bedrängt, sodass dieser in der Breiten Straße auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das meldete der genötigte Fahrer der Polizei.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

An der nächsten Ampel stieg er aus und stellte den anderen Fahrer zur Rede. Erst kam es zu einem Streit, dann griff der Drängler zum Pfefferspray, ehe er davonfuhr. Der flüchtige Tatverdächtige und sein Fahrzeug wurden noch nicht aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rettungskräfte behandelten den verletzten Mann vor Ort.