Streit über Altar im Potsdamer Garnisonkirchturm Pfarrer wollte Nagelkreuz aus Coventry entfernen lassen

Der Altar und das Nagelkreuz in der am Ostermontag eröffneten Kapelle des Garnisonkirchturms haben zu einem Streit geführt. Anlass ist die Forderung von Paul Oestreicher, das Kreuz vom Altar zu entfernen. Der inzwischen 92-jährige in Neuseeland lebende Pfarrer und Friedensaktivist hatte das Kreuz aus der Kathedrale von Coventry vor 20 Jahren nach Potsdam gebracht.