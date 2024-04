Streit über Bettensteuer Prüfbericht befürwortet Tourismusabgabe für Potsdam

In die Diskussion um die Potsdamer Bettensteuer könnte neuer Schwung kommen. Ein Prüfbericht des Rathauses befürwortet nämlich stattdessen die Einführung einer Tourismusabgabe. In dem Bericht heißt es, eine solche Abgabe könne eine verlässliche, transparente und explizit zweckgebundene Möglichkeit der Tourismusfinanzierung und -förderung für die Landeshauptstadt darstellen, die bisher in Potsdam nicht genutzt werde. „Aus tourismusfachlicher Sicht wird dementsprechend eine weitergehende Prüfung zur Einführung eines Tourismusbeitrags für Potsdam empfohlen“, heißt es weiter.