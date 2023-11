Streit um Asylstandort Nedlitzer Holz Gericht will noch vor Weihnachten entscheiden

Trotz des gerichtlich verfügten Baustopps für das umstrittene Flüchtlingsdorf am Nedlitzer Holz und den damit einhergehenden Verzögerungen geht die Stadtverwaltung aktuell davon aus, dass in der ersten Jahreshälfte noch genügend Unterkünfte zur Verfügung stehen könnten – und keine Turnhallen umgewidmet werden müssen. Das machte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montagabend bei einer Sondersitzung der Stadtverordneten deutlich. So könne man vorzeitig weitere Plätze im Haus 2 auf dem Gelände der Stadtverwaltung schaffen, meinte er.